Quentin LAURENT

EN RECHERCHE ACTIVE D'EMPLOI JURIDIQUE



Je suis disponible pour tout emploi juridique.



De formation juridique et spécialisé dans le sport, je ne ferme aucune porte et suis prêt à m'investir dans toute mission à laquelle je pourrais raisonnablement répondre.



Motivé, rigoureux, et consciencieux, je me tiens à votre disposition pour vous exposer de vive voix mes compétences, mon projet professionnel ou encore les valeurs qui m'animent.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Office (Word et Powerpoint)

Compétences acquises * Rédaction * L