Linda MBOPDA

Actrice du secteur financier et Bancaire depuis plus de trois ans, j'aspire à développer mon expertise auprès des entreprises qui souhaiteraient booster leur stratégie opérationnelle et/ou fonctionnelle dans la réglementation, finance de marché ou gestion de projet.



Compétences clé:

Finance de marché

Réglementation (FATCA, MIFID, LAB/FT, KYC, AIFM etc) et Conformité

Cartographie des risques,

Gestion de projet ( MOA)



Mes compétences :

Audit

Finance

Gestion du risque

Banque

Diagnostic financier