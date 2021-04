Jérémy DAUVERGNE

Titulaire du BTS Electrotechnique et de la Licence Pro Commercialisation de Biens et Services Industriels (CBSI) à l'Université de Bordeaux en alternance avec l'entreprise Rexel France poursuivant en 2 ème année de master à Talis Business School Bordeaux dans la même société.



ALTERNANT TECHNICO-COMMERCIAL B TO B :



Mission : Développer le CA / les ventes de lagence en face to face et au téléphone en tant que technico-commercial B to B chez REXEL : multinationale de négoce en matériel électrique leader sur son marché



Activités :

-PROMOTION DU DIGITAL auprès des clients et en interne : webshop, application, communication interne

-Réalisation de devis et relance

-Mise en place et gestion d'animations commerciales

-Réalisation d'emailings

-Relation fournisseur

-Utilisation CRM







TALIS BUSINESS SCHOOL

Nom du diplôme : MASTER STRATEGIE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE Domaine détudes : COMMERCE MANAGEMENT GESTION MARKETING COMMUNICATION

ADate prévue dobtention du diplôme : juillet 2021



4 BLOCS DE COMPETENCES :

- Elaborer la stratégie commerciale et marketing multicanale et optimiser sa performance

- Développer les campagnes de prospection et piloter le plan d'actions opérationnelles

- Piloter, budgéter et contrôler la réalisation des affaires

- Manager des équipes