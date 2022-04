Bonjour à tous,



Je m'appel Jean-françois GOMMERS, j'ai 25 ans



J'ai acquis de nombreuses compétences dans différents domaines grâce à mon BTS - Commerce International ainsi que mon BTS - Comptabilité et Gestion des Organisations.



Afin de progresser et de valoriser mes compétences, je suis actuellement en 2ème année de DCG et en CDI au sein d’un cabinet d’expertise comptable.



Mon dynamisme, ma motivation ainsi que, ma détermination et mon écoute, me permettront une bonne intégration au sein des sociétés



Mes compétences :

Comptabilité

Prospection commerciale

Commerce international

Communication visuelle

Manutention

Prospection de clients

Étude de marché

Marketing

Logistique

Relations clients

Transport international

Conduite de projet

Déclaration de TVA