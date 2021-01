Jeremy GRANGIER

Rentré en juin 2015 en tant que préparateur de commande au sein de la plateforme Biocoop sud est. Mon sérieux m'a permis en quelques mois d'intégrer une équipe de réception ou je m'occupe du tri et du rangement de la marchandise.

Grâce à ma motivation et mon ambition, en juin 2017 j'ai obtenu un poste de réceptionnaire cariste remplaçant.



Aujourd'hui je suis a la recherche d'un poste de réceptionnaire cariste permanent.



Mes compétences :

AutoCAD

SolidWorks

Autodesk inventor

Résistance des matériaux

Analyse fonctionnelle

Cotation fonctionnelle

Gestion de stock

SST

CACES 1,3 et 5

Réapprovisionnement

Réceptionnaire cariste