Avec 2ans d'expérience sur FAL Airbus et un CQPM Intégrateur cabine aéronautique validé, je suis à la recherche d'un emploi en tant que Technicien ou Intégrateur cabine je suis ouvert aux déplacements en France et l'étranger.



Mes compétences :

Utilisation de l'anglais aéronautique

Travail en équipe et en 2x8.

Lecture de plan

Métallisation

Torquage de fixations.

Installations sièges CAS.

Installations des sièges cockpits.

Installations de panneaux plafonds.

Maintenance des sièges passagers.