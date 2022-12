Jérémy LENFANT

Passionné d'informatique, j'ai toujours travaillé dans ces domaines : l'informatique, la robotik et la monétique.



Support technique chez American Express, technicien site chez Afone,Afone, responsable interfacages et référent technique au sein du groupe ROBOTIK. et dorénavant Responsable interopérabilité et support Né Chez Medissimo



Mes fonctions sont évolutives, techniques et inovantes :



> Interface entre le service interne développement et le service hotline

> Suivi version logicielle, analyse, remontée de bug ( jira,zoho), création et validation des step to repoduce, demande d'amélioration

> Administrateur jira, amélioration, mise en place de process

> Administration outil interne de suivi ERP, base de connaissance wiki, ged

> Relation partenaires pour les interoperabilités avec de multiples éditeurs logiciels

> Bases de données MySQL, WinDev,Mongodb

> Migration de version logicielles, de postes, évolutions matérielles et logicielles,

> Suivi client, avancement de dossier résolution, remontée hiérarchique,....

> Support à nos clients de la prise d'appels niveau 0 au développement de correction niveau 2



Mes compétences :

Certification IBM tpv informatique 2006

Création de backup de base de données MY SQL

Restauration de base de données MYSQL

Modification de bases de données WINDEV MYSQL

Modifcation de la base de données MYSQL

Création de requête MYSQL

Formation au logiciel

Administration JIRA

Support technique

MySQL

Support

Gestion de projet