Jeremy PELTHIER

Je me définis comme : AMELIORATEUR DU BIEN ETRE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL

et peut etre votre futur collègue?





Titulaire dune licence professionnelle dans le Management Qualité, Sécurité, Environnement et dun bac professionnel en maintenance, je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités dans le domaine de la Santé Sécurité au Travail, de l'Environnement et de la Qualité.



Ma formation initiale de technicien de maintenance me permet aujourdhui de mieux connaître les contraintes de lentreprise (contraintes de production, ainsi que les contraintes et attentes des collaborateurs etc...). Etant un homme de terrain, proche des salariés, je sais adapter ma communication aux publics que je rencontre.



Comme le poste de QSE est une activité transversale, mon expérience, mon relationnel et ma rigueur facilitera une sensibilisation du personnel aux problématiques QSE.



Je souhaite travailler dans le cadre d'un échange gagnant/gagnant où j'approfondirai mes connaissances et compétences en échange d'apporter un regard neuf, de nouvelles idées et propositions.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

ISO 14001 Standard

Sécurité industrielle

Sécurité au travail

HACCP

Prévention des risques

Veille documentaire

Microsoft Project

Iso 9001

Iso 14001

ISO 19011

Rigoureux

Analyse de risque

Accident du travail

OHSAS 18001

Accessibilité aux personnes handicapées

Santé au travail

Environnement

Développement durable

Autonomie

Empathie

Curieux

Ecoute

Adaptabilité