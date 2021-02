2015: Chargé de cours à l'Ecole OSTEOBIO

Chargé de cours à l'Ecole de Santé de Suisse Romande

Ostéopathe du Team Bouffier/Panseri au rallye Monté Carlo WRC 2015

Membre du Conseil d'Administration de l'Association Française d'Ostéopathie (2015-2017)



2014 : Ostéopathe du Team Bouffier/Panseri au rallye Monté Carlo WRC



Membre du Conseil d'Administration de l'Association Francaise d'Ostéopathie (2013-2015)



2013 : Diplômé Universitaire de Thérapeutiques Alternatives en Antalgie Périnatale (Université Paris 7)



2011 : Formation en Ergonomie / TMS - Cogitobio



2004/2011 :

Prise en charge ostéopathique de l'équipage Peugeot-Sport BOUFFIER/PANSERI (triples champions de Pologne) (depuis 2004) et Champions de France 2010 ainsi que l'équipage BONNEFIS/FOURNIER dans le cadre des Championnats de France des rallyes asphaltes ainsi que lors de certaines manches des championnats du monde IRC.



Juin 2005:

Encadrement de l'équipe de France masculine et féminine de hockey subaquatique, lors des championnats d'Europe se déroulant à Marseille (résultats : équipe féminine championne d'Europe, équipe masculine vice championne d'Europe).



Saison 2002//2003/2004 :

Encadrement Bi-hebdomadaire de l'équipe sénior et reichel de Rugby du club Meaux-Lagny 77 (N2)



Juillet 2002 :

Encadrement de l'équipe de France masculine et féminine de hockey subaquatique, lors des championnats du monde de Calgary (resultats : médaille de bronze pour l'équipe masculine et 5eme place pour l'équipe féminine).



Mai 2002 :

Création d'un cabinet d'Ostéopathie à Chatillon en Diois (26).



2001/2002:

Intégration du Centre Médico-Sportif Jean Sarrailh (CROUSS Paris V)

Suivi de l'équipe reichel du Paris Université Club (N1)

Encadrement Bi-hebdomadaire de l'équipe sénior du club Meaux-Lagny 77 (N2)

Interventions au club de Rugby de Melun-Comb (N3)



Saison 1999/00, 2000/01 :

Suivi bi hebdomadaire de l'équipe sénior de Rugby de Meaux (N2)

Interventions au club de Rugby de Melun-Comb (N3)



2000/2001 :

Chargé de cours à l'école d'Ostéopathie de Cachan - OSTEOBIO - (94)

Diplome d'Osteopathie (ecole Osteobio Cachan)



Septembre 1999 :

Création d'un Cabinet d'Ostéopathie à Tournan en Brie (77).



1999 : Clinicat d'Osteopathie (Ecole Osteobio Cachan)



Saison 1998/99 :

Encadrement thérapeutique de l'équipe de Rugby Cadet A de Massy (91) (finaliste des championnats de France au stade de France le 29.05.1999)

Prise en charge therapeutique des stages et matchs de selection départementale de Rugby de Seine et Marne cadet 1 et 2.

Encadrement thérapeutique de la XV eme compagnie des Sapeurs pompiers de Paris dans le cadre de manifestations sportives.

Suivi du club de lutte de Coulommiers (77)



Mes compétences :

Rugby

Ergonomie

Suivi sportif

Rallye