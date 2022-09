Jérémy VIEIRA

Entrepreneur et Autodidacte par nature, passionné par le domaine de la construction et du droit des assurances, grâce à une expérience variée et une formation tant personnelle que professionnelle sur le terrain, au côté dun Mentor et dExperts renommés, depuis 2009, je suis devenu par lexpérience pluridisciplinaire et la pugnacité, Président fondateur dun Groupe, Dirigeant dentreprises et Expert en assurances construction, spécialisé dans la Garantie Décennale des constructeurs, les pathologies du bâtiment, les techniques de construction, létude et la conception de travaux de réfection après sinistre ainsi que spécialiste du management stratégique des expertises amiables et judiciaires à fort enjeux.



Le Groupe VIEIRA GLOBAL, dont sa Filiale, le Cabinet VGE, dispose dun savoir-faire unique dans le domaine de lAudit, lExpertise, la Due Diligences et la Gestion des sinistres construction, sous tous ses aspects (Garantie de Parfait Achèvement, Garantie de Bon Fonctionnement, Assurance Dommages-Ouvrage, Assistance à Maîtrise douvrage après sinistre, Process Digital via Plateformes).



Le savoir faire de la seconde Filiale du Groupe VIEIRA GLOBAL, le Cabinet VGI, aura à cœur de vous apporter la vision globale dune réparation pérenne dun ouvrage et des pathologies, à lappui dune Garantie Décennale, dans la parfaite maîtrise des travaux strictement nécessaires notamment grâce à létude technique des solutions de réfection adaptées, sans oublier la rénovation, la restructuration et laménagement de vos actifs, France entière.



Pour le compte de nos Clients : Propriétaires, Investisseurs institutionnels, Assets Manager et nos Mandants, Property Manager, nous intervenons exclusivement dans lintérêt des Maîtres douvrages et dans le seul but de préserver la pérennité de leurs ouvrages (Actifs de bureaux, Grands Projets, IGH, ERP, Plateformes Logistiques, Centres commerciaux) pour optimiser de manière légitime, dans un cadre amiable ou judiciaire le cas échéant, les prises en charge des désordres par les Entreprises assurées en Responsabilité Civile Décennale ainsi que les indemnisations des sinistres par les compagnies dassurances au titre des Polices Dommages-Ouvrage, sans oublier létude technique pluridisciplinaire des solutions de réparation et rénovation parfaitement adaptée à vos opérations et projets, pour la durabilité de vos opérations de construction.



J.VIEIRA