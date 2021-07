Jerome ADJEVI

Manager stratégique et opérationnel, avec une excellente maîtrise des achats complexes, anglais courant, évoluant depuis plus de 15 ans en France et à l’international dans le secteur de l’industrie minière et de l’oil & gaz, j’ai contribué à la réalisation de nombreux projets de grande envergure en définissant et déployant la stratégie d’achat et d’administration de contrat la mieux appropriée.



Responsable des achats et contrats à l’OCP international pour les projets du groupe OCP en AFRIQUE, avec pour mission la structuration et le pilotage du portefeuille achats dans le cadre de l’installation et du lancement des activités opérationnelles des entités du groupe en AFRIQUE ainsi que la gestion des différents achats CapEx relatifs aux projets déployés, j’assure également la gestion des acheteurs résidents de toutes lesdites entités ; ce qui sous entend de fréquents séjours effectués dans chaque pays.



Auparavant, Cadre ingénieur en charge des achats et méthodes achat chez ORANO (Ex Areva mines) avec pour responsabilité le pilotage des achats de prestations relatives au projet minier du groupe, de même que des achats OpEx et CapEx (travaux, industriels) en assistance aux sites sis au NIGER, au KAZAKHSTAN et en MONGOLIE et particulièrement des achats dédiés aux projets de réhabilitation d’un ancien site minier du groupe à Bessines S/G FRANCE.



Au préalable, Acheteur projet sénior intégré à une équipe projet de + 200 personnes…chez ORANO RSA (Ex Areva Resources South Africa) avec pour responsabilité, la coordination et la gestion des achats et contrats relatifs aux projets via un contrat EPCM



Enfin :



Chef de projet d’investissement – puis, Country Manager chez Barito Contractor SA- Fonction polyvalente de chef d’équipe pluridisciplinaire et d’administrateur délégué de la société…

Chef de secteur et de réseau de distributeurs indépendants à la Lyonnaise communication avec pour principales responsabilités, la gestion et la promotion commerciale incluant l’encadrement de commerciaux internes et externes.





Qualités : Pragmatisme, adaptation, ouverture d’esprit, communication et bon sens relationnel, capacité à travailler sous pression et sur plusieurs projets en simultané. Orienté résultat, et fin négociateur, j’aime diriger et peux tout autant travailler en toute autonomie.



Mes compétences :

Management des contrats et des achats

Gestion & administration de Contrats - rédaction e

Stratégie et Marketing des Achat: définition et mi

Achats CAPEX & OPEX

Sourcing à l’international

Expediting / Order Management

Gestion de projet CaPEx : études de marché et réal

Gestion d’équipe achat

Gestion administrative et opérationnelle de sociét

Audit qualité de fournisseurs

Gestion d’équipe commerciale : gestion et promotio

Négociations et gestion des affaires

Gestion des coûts et/ ou budget

Stratégie et Marketing des produits et services