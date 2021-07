Jérôme BABIK

Avec 12 ans d'expérience à mon actif dans le domaine du marketing et de la communication, je possède une expertise à la fois stratégique et opérationnelle. J'ai une forte sensibilité au digital, renforcée dernièrement par un cycle certifiant "communication numérique et web marketing" que j'ai validé auprès de l'organisme de formation Visiplus Academy. Ce parcours reflète ma volonté de m'adapter aux mutations de nos métiers et aux besoins de digitalisation des entreprises.

Ce qui m'anime : analyser et optimiser un éco-système digital pour ensuite imaginer et développer de nouveaux leviers de communication innovants.



Mes compétences :

Communication

Communication externe

Communication interne

Communication produit

Conception

Evénementiel

Gestion de la Relation Clients

Gestion de projets

Gestion de projets communication

Internet

Marketing

Marketing opérationnel

Multimedia

PAO

Rédaction

Relations Presse

Suivi de fabrication

Web

Community management

Réseaux sociaux

Gestion de la production

Adobe Photoshop

HTML

Référencement

Webmaster

Webmarketing

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Dreamweaver

Communication institutionnelle

Communication online

Photographie

Google Adwords

Google analytics

Emailing

Content Management System

Prestashop

Email marketing

Wordpress

Logiciel CRM

Traffic management

SEM

SEO