14 années d'expérience en tant que responsable QSE : mise en œuvre, contrôle et amélioration du système de management Environnement Hygiène Sécurité (EHS) et de la satisfaction clients.

Auparavant, 10 ans d'expérience dans le négoce en management opérationnel : chef d'agence puis chef de site.

Mes domaines de compétence : la certification de service, les systèmes ISO 14001 et OHSAS 18001.



Mes compétences :

Certification de service

Iso 14001

Ohsas 18001

Gestion de projet

Audit