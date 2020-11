Jérôme BENOIST

Piloter la performance industrielle et sociale d’un site industriel/usine en organisant de manière optimale les activités, le management du personnel et en prenant les décisions opérationnelles nécessaires.

Double compétence : Production et Supply Chain



Mes domaines de compétences sont les suivants :

✔ Pilotage de site industriel : je maîtrise les enjeux et méthodes de production, d’industrialisation et d’amélioration continue - je suis habilité en tant qu'officier de Sécurité de Défense (DGA)

✔ Management du personnel : véritable manager, je sais fédérer mes équipes autour d’objectifs clairs et mettre en place la stratégie qui permettra de les atteindre, ceci en faisant adhérer tous les services dont j’ai la responsabilité, directe ou transversale

✔ Économiques : doté d’une bonne compréhension des enjeux économiques de l’entreprise, j’en maîtrise les indicateurs et sais définir et implémenter les plans d’actions nécessaires à la bonne santé de mon activité et à son développement



J’ai le sens du service clients interne et externe. Ma capacité d’organisation, mon aptitude à encadrer et fédérer, enthousiasmer des équipes et ma volonté d’apporter des solutions concrètes sont mes atouts pour réussir.



Mes compétences :

Autonomie

Capacité d'adaptation

Créativité

Culture du résultat

Implication

Management

Rigueur

Sens des valeurs/intégrité

Ténacité

Esprit entrepreunarial

Excellent relationnel

Bon sens opérationnel

Leadership

Organisation