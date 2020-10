Jérôme BRY

Bonjour,



Spécialiste des relations sociales et de la négociation collective, maitrisant tous les aspects de la gestion individuelle des salariés, et fort d'une expérience de plus de 15 ans dans des environnements économiques contraints et des contextes sociaux parfois tendus et complexes ; je suis aujourd'hui en recherche active pour toute mission privilégiant le développement RH, et un dialogue social construit et nourri avec les partenaires sociaux notamment.



A bientôt !



Mes compétences :

Management d'équipe

Ressources Humaines

Droit du travail

Recrutement

Formation

Marchés publics

Bilan social

Négociation

Droit social

Communication

Conseil