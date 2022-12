Jérôme CADENEL

Gestion technique d'un ERP / ERT de plus de 39 000 m2 1ère cathégorie M/N/PS

Reporting énergétique pour une politique de veille technique et environnemental .

Préparation et suivie commission de sécurité.

Gestion des contrats de services et réglementaire .

Gestion budgétaire du service et des investissements Retail et Property.

Management transversal avec les services annexes .

Management d'une équipe de quatre techniciens AM .

Suivie et optimisation de la maintenance à travers une GMAO.



Mes compétences :

SST

Management

Gestion budget

Coordination de prestation travaux

CACES 1A/B et 3 A/B

Habilitation électrique BT/HT

Gestion de projet

Gestion réglementaire

SSIAP 1

Formateur travail en hauteur

Compétence en électrotechnique et électrique lectu