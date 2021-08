Jérome CHATELAIN

Suivi, développements, intégration des projets industriels au sein du service Études et Développement du groupe MG-Valdunes leader européen pour la production et la vente de roues, d’axes, d’essieux-montés et de triangles de frein à usage ferroviaire.



Intégration-paramétrage ERP M3 movex (Allemagne,Belgique,Dunkerque)

Développements oracle.

Formations-Support des utilisateurs.



- Domaines d'intervention:

Gestion de production, commerciale, achats.



- Base de données:

Oracle 7,8,9,SQL Server,

DB2,Informix



- Langages:

PL-SQL,SQL

Visual basic, VB.NET,ASP.NET

Assembleur, C, C++

Windev,Cobol,JCL,CICS



- Outils-AGL:

Forms/Reports 4.5-6i-10g

VB 6,Visual studio 2013

Streamserve, Windev 9



- ERP:

M3 Movex, Oracle application 11, Voluprim, Prodstar, Synoptic



- Gestion de projet:

Analyse des besoins, rédactions des spécifications fonctionnelles et techniques.

Développement, Tests, Intégration, Mise en production, Maintenance.



