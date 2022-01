Jérôme CHESNOT

Propulseur de site web depuis 1995, ambassadeur de vins naturels, guitare du groupe Jean Jass.



Co-fondateur de l'agence web NONAME.fr (1997) associé entre 2007 et 2015 de l'agence en communication Vista.ad, conseil en stratégie de communication et SEO. Attaché de communication du destockeur de matelas et canapés OutletSofaDirect de 2015 à 2017, je suis désormais à mon compte comme conseiller en communication web, e-commerce et réseaux sociaux.



Plus d'infos sur mon profil Linkedin https://www.linkedin.com/in/chesnot/



Mes compétences :

Webmastering / SEO

Community management

Conseil en communication

Publicité

Conseil

Communication

Marketing

Seo

Facebook

E-commerce

Webmastering

Web design