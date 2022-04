Jennifer LEROUX

En véritable passionnée des Ressources Humaines, je vous suis dédiée, que vous soyez en recherche d'une nouvelle opportunité pro ou de la perle rare. Mon objectif est de répondre à vos questions, de vous accompagner et de vous apporter des solutions en terme de Ressources Humaines.



Mes expériences m'ont permises d'être alerte sur le marché du travail plus particulièrement sur les secteurs des médias et digital au sens large (web/e-commerce/IT), je dispose ainsi des compétences métiers associées, je suis également alerte sur les métiers associés aux services généraux.



Quelque soit votre positionnement je serai ravie d’échanger avec vous sur les possibilités professionnelles qui s'offrent à vous : jleroux@exelteam.fr



Mes compétences :

Ecommerce

PrestaShop

Communication online

Recrutement

Ressources humaines

Chasse de tête

IT/Ingénierie