Arthur BOUSSAC

Diplômé d’un master en marketing et management des médias obtenu à la Kedge Business school, mes expériences se sont tournées vers la stratégie de communication à la cour des comptes européenne, puis les études marketing chez Canal Plus.



Résolument tourné vers la stratégie, j’ai voulu saisir l’opportunité d’approfondir mes compétences de gestion et de développement d’entreprise. J’occupe désormais le poste de C.O.O de la société Woodbridge.



Cette première étape professionnelle m’a permis de mettre en pratique mes acquis académiques pour

comprendre les enjeux du secteur, tout en développant une vision personnelle pour l’entreprise. Après

une période d’analyse, j’ai proposé la mise en place d’une nouvelle stratégie, notamment digitale, tant en terme d’offre produit qu’au niveau de la communication et de l’image de l’entreprise.



Fort de ces diverses expériences, j'aspire désormais à m'orienter vers un poste de chargé d'études marketing.



Ce type de poste requiert des compétences en terme d’analyse de données quantitatives et qualitatives, que j’ai pu acquérir pendant mon stage chez Canal Plus en tant que chargé d’études marketing audience. J’ai par la suite pu les appliquer lors de ces 3 dernières années, en menant des études de satisfaction au sein de la société Woodbridge, mais également lors des suivis du trafic sur les différents canaux digitaux utilisés pour la mise en place d’une nouvelle stratégie de communication. Enfin, mon expérience professionnelle en tant que C.O.O m’a permis d’acquérir un sens de la rigueur et de l’organisation important, véritables clés du succès dans la gestion des dossiers sur lesquels j’ai pu m’investir, notamment dans la gestion quotidienne des équipes.



Mes compétences :

budgets

Business Development

Adobe Photoshop