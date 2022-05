Jérôme CHIRON

Une expérience de 15 ans dans l'animation sociale et culturelle me permet aujourd'hui d'exercer tant dans la gestion des projets que dans la mise en place d'activités ludiques, artistiques et culturelles. Avec des spécialités en dessin (papier et toile), en modelage (argile) et en musique (accordéon).

Une formation universitaire d'accompagnant socio-éducatif, m'a permis de me perfectionner dans l'approche de différents publics : Enfant, Adulte, Handicap, senior....et d'établir des projets d'animations individualisés dans le respect et dans l'intégrité des personnes ( en référence au "personnalisme" d'Emmanuel Mounier) mes activités tel que le dessin, l'argile et la musique permet d'orienter mes activités dans le domaine artistique......en tant que "multiste" pour reprendre un terme original défini par l'artiste Charlelie Couture.



Mes compétences :

Musique

Jardinage

Modelage (argile)

Cuisine

Animation socioculturelle

Culture

Art

Nature

Informatique

Développement durable

Accordéon

Art plastoques

Philosophie

Gerontologie