Sarah FAROUX

Je suis intéressée par un poste en tant que libraire. J'ai une bonne culture générale : formation en Lettres Modernes, stage de théâtre, fréquentation des spectacles de l'Espal : scène conventionnée au Mans. J'apprécie aussi bien la littérature du XVIIème siècle que le la littérature française et étrangère contemporaine ainsi que les romans policiers.

Mon parcours est riche. J'ai effectué des stages dans des librairies généralistes (dont la librairie Doucet et la librairie Tschann). J'aime partagé mes goûts littéraire. J'ai le sens de léchange, je suis à l'écoute des clients et disponible pour les accueillir, les conseiller puis leur donner envie de lire et d'acheter des livres. Je maîtrise la base de données Electre, les logiciels Axone et Médialog pour effectuer des recherches de références. Je suis intervenue aussi en tant que bénévole au sein d'une bibliothèque et j'ai participé à des animations pour la jeunesse : ma disponibilité a été appréciée. J'ai participé à l'implantation du magasin Cultura de Béziers (réception, manutention) et à celle de l'Espace Culturel Leclerc de Chambéry. J'ai rangé et organisé les rayons pratique et littérature. J'ai également travaillé à la Fnac de Val d'Europe et à celle de Cergy. De plus, j'ai été vendeuse en produits culturels au sein des rayons CD/DVD et jeux à l'Espace Culturel Leclerc de Château Gontier. Je travaille actuellement à l'Espace Culturel Leclerc du Blanc Mesnil depuis le mois d'octobre 2017 au sein du rayon jeunesse (j'en suis responsable) et de l'ensemble de la librairie de L'Espace culturel Leclerc du Blanc Mesnil.



Mes compétences :

Informatique

Recherche documentaire

Littérature

Manutention

Vente

Accueil des clients