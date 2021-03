Jérôme DANIELO

Véritable commerçant dans l'âme, homme de terrain, persuasif et fort de plusieurs expériences professionnelles réussies depuis plus de 20 ans (Enseignes Catena, Leclerc, Mr Bricolage, Bricomarché, U Enseigne) jai acquis de solides compétences en grande distribution, en centrale et en points de ventes (GSA/GSS). Elles sont aussi variées que la gestion, le management, la formation, le commerce de terrain, le reporting et laccompagnement entre la centrale et les magasins.



Après avoir évolué progressivement au poste d'apprenti, de vendeur, dadjoint de magasin, manager de rayon, chef de magasin puis directeur, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de mener avec réussite différents projets (ouverture magasin, transfert, mise en place réassort automatique,création et mises en place nouveaux rayons, création bonnes pratiques caisses et gestion commerciale, mise en place des concepts ...). Aujourd'hui en tant que Animateur/ Moniteur- Formateur Commerce je bénéficie d'une approche terrain concrète (entre centrale et point de vente) ainsi qu'une étroite collaboration avec mes collègues des différents services pour la mise en place de projets commerciaux communs; ouverture magasin, création et ouverture pole Location, plans rayons, assortiments , implantations, mise en place d'un compte d'exploitation, visites régulières des magasins, formations personnel et direction, audits, plans d'actions, accompagnement des nos Associés sur leurs projets, formations, garant des concepts...)



Jaime visiter régulièrement nos magasin afin de construire des projets innovant et sociétal ensemble.

Être animateur - moniteur région, cest au quotidien accompagner nos associés indépendants sur leurs résultats commerciaux dans l'optimisation et la pérennisation de leur commerce.



Mon objectif à long terme est danimer un réseau de magasins , un pole de formation commerce ou de diriger un centre de profit a mon compte.



Mes compétences :

Formateur

Commerce

Pédagogie

Management

Empathie

Écoute

Ouve