Mes compétences :

Cahier des charges

Suivi de chantiers

Relations clients

Piquetage et implantation des chantiers

Chiffrage

Etude technique

Article 9 (GAZ)

Etude Ligne HTA/BT souterraine et aérienne

Article 2, 3 et 8

Formation CAMELIA

Chiffrage des chantiers

Facturation