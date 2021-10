Jérôme DELAVILLE

La Sécurité des Systèmes d'Information est un monde en constante évolution, dans lequel j'ai choisi d'inscrire mon parcours professionnel depuis 12ans...

...Pour sa richesse et sa diversité technologique...

...Pour les challenges qu'il apporte au quotidien...

...Pour la veille technologique qu'il impose...



Après 5 ans d'ingénierie technique en prestation de service et 7 ans d'Avant-Vente sur des projets d'envergures nationales et internationales, je souhaite axer mon projet professionnel vers un nouveau challenge me permettant de :

- mener des réflexions economico-stratégiques adaptées au contexte actuel et futur de l'entreprise, permettant d'en construire le schéma directeur et en facilitant la transition numérique

- m'inscrire dans des environnements techniques complexes et évolutifs

- prendre en compte les besoins et contraintes de production afin de proposer la meilleure solution technologique adaptée au contexte

- me maintenir dans une veille technologique des Systèmes d'Information en général, et de la Sécurité des SI en particulier



N'hésitez pas à me contacter pour discuter plus avant de mon parcours professionnel et des opportunités d'évolution possibles !



Email : jdelaville@gmail.com



Mes compétences :

Rigoureux

Avant-vente

Sécurité

Gestion de projet

Ingénieur

Informatique

SQL

PHP

Réseau