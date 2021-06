Jérôme DEMARQUE

Bonjour,



Technicien méthodes, je suis motivé par les nouveaux challenges, déterminé, plein d'ambition, doté d'un bon relationnel.

Je m'implique dans les missions qui me sont confiées grâce à une forte adaptabilité.



J’ai acquis une expérience professionnelle au sein de grands groupes industriels. Ces derniers m’ont inscrit dans des projets dynamiques au travers de missions opérationnelles et fonctionnelles.



Dans mes différentes missions, j'ai pu notamment être parti prenante sur le développement de la cotation et analyse de poste pour mettre en place les critères de pénibilité, être responsable outillage (développement de nouveaux outils de coupes, standardisation et rationalisation des outils coupes usuel)s, développement d'un portefeuille fournisseur et gestion technique.

J'ai pu gérer une études complète jusqu'à la remise de l'offre technique et commerciale et également manager le personnel d'un service préparation et d'un atelier de production.



Cette expérience me permet d’allier des qualités de gestionnaire, de communication, auprès des équipes et un goût prononcé pour le management humain.



N'hésitez pas à me contacter pour toute demande d'information ou tout autre renseignement



Mes compétences :

SAP

Primavera P6

Documentum

CATIA

Autocad

Management

Programmation sur NC guide Fanuc

Microsoft office

Team center

Solidedge ST7

Open proj

Caces 3 & 4

Rigueur

Adaptabilité

Disponibilité