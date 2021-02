Jérôme DENNER

Gérant de l'entrprise SEFCO spécialisé en installation électrique



Compétences :

Recrutement et management déquipes techniques et commerciales

Développement de nouvelles solutions techniques (Bâtiment, électricité, énergies renouvelables)

Gestion financière opérationnelle

Création doutils de suivi et de planification

Suivi administratif des dossiers (Permis de construire, démarches EDF, dossiers bancaires)

Gestion dun bureau détude (Exécution, chiffrage)

Création de l'activité maintenance

Responsable développement produits

Gestion de la qualité, le sécurité et l'environnement avec la mise en place des certification ISO 9001 et ISO 14001



Mes compétences :

Electricite courants forts et faibles

Iso 9001 14001

Photovoltaïque

Solaire

Management d'équipe

Sécurité

Bâtiment