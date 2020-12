Jerome DORMOI

LOOKING FOR COLLABORATION IN ANIMAL TESTING FOR SCIENTIFIC PROJECTS IN FRANCE AND ABROAD



PhD in Human Transmissible and Tropical Diseases, I am highly interested in the analysis of mechanisms involved in host-pathogen interactions but also drug therapy to cure infections.

I lead two projects about new therapeutic approach for cerebral malaria. With different skills in molecular and cellular biology animal experimentation acquired in various institutes such as Pasteur , Cochin or René Descartes University of Medecine, I have developed a real sense for human relationships. Rigorous and precise on my job, I appreciate scientifics exchanges such as laboratory meetings or work presentation.



Speciality : DNA extraction, RT-PCR, PCR, construction of vectors, DNA chips, transfection, transfection, electroporation, parasites cultured in vitro & in vivo, immunodetection (Western blot, ELISA), cell fractionation, co-immunoprecipitation, pull down, protein expression in bacteria and purification of proteins, cytokine assay (Luminex ®), Clinical follow-up and behavioral rodents (mice), pharmacological dosage collection of parasites, parasitic assessments, dissections, Pack Office, Endnote, logiciel R, Tmev, DAVID online, Graph Pad, MikroWin, Adobe Photoshop CS2 and CS5



MEETINGS AND SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

- Sep. 2012 - 17ème Actualités du Pharo, France (poster anglais)

- Nov. 2012 - 32ème Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infectieuse, France

(oral français)

- Jun. 2012 - Institut de Recherche Biologique des Armés/ Journée des Thésards, France

(poster et oral francais)

- Juin 2011 - Institut de Recherche Biologique des Armés/ Journée des Thésards, France

(poster français)

- Juin 2011 - 19ème Colloque de l'Ecole Doctorale des Sciences de la Vie et de la Santé, France

(poster et oral anglais).



Mes compétences :

Mise au point de nouvelles techniques

Optimisation de protocoles expérimentaux

Présentation de résultats en anglais et français

Rédaction d’articles en anglais

Congrès et communications scientifiques

Encadrement d’un étudiant en IUT (5mois)

Prise de décision

Collaborations au niveau national

Autonomie vis à vis à de nouvelles techniques

Gestion de temps et de plusieurs projets

Communication

Parasitologie

Gestion projet

Pharmacologie

Pharmacothérapie

Expérimentation animale