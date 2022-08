Jerome DUBOIS

Fort de 15 années d’expérience dans la vente de solutions informatiques, j’accompagne mes clients dans le design, la mise en œuvre, la sécurisation et le Maintien en Condition Opérationnelle de leur Système d’Informations.



Passionné par l'IT, le Digital, l'innovation, je cherche en permanence à apporter les solutions les plus pertinentes à mes clients en fonction de leurs enjeux Business. Mon objectif est simple : des clients satisfaits et fidèles !



Au travers mes diverses expériences, j’ai mené à bien différents types de projets dans les domaines suivants :

• Infrastructures systèmes : mise en place et/ou migration d’annuaires AD, consolidation / virtualisation de serveurs, stockage SAN/NAS, sauvegardes centralisées, messagerie collaborative,

• Sécurisation du système d’informations,

• Infrastructures réseaux & telecoms : LAN, WAN, WIFI, Accès Internet (XDSL et Fibre), Interconnexion de sites,

• Services Cloud : Cloud privé/public/hybride, Sauvegarde et PRA, IaaS, PaaS, Postes de travail virtuels (DaaS), Messagerie hébergée,

• Infogérance : Services d’assistance technique, helpdesk, supervision



Mes compétences :

Virtualisation

Conseil

Stockage

Infogérance

Marketing

Datacenter

Cloud computing

Wi-Fi

Sauvegarde

Sécurité informatique

VMware

Gestion de projet