Jérôme Dubrana

Mobile : 06 10 17 48 92

jerome@dubrana.fr





2014 à aujourd'hui

Chef de projet chez Quadrilatere



2011 à 2014

FAHRENBERGER MIDI 31000 Toulouse.



Responsable régional.



Clients : Pharmacie.

Création et gestion du portefeuille client, commerçants indépendants.

Conception, définition et chiffrage des projets, suivi des dossiers et des relations clients.

Maitrise d’œuvre, référencement des artisans, des fournisseurs.





2010 à 2011 - Architecte d’intérieur.

ATELIER SAINT-MARC 75002 Paris.



Responsable du pôle architecture intérieur tertiaire et boutiques.



Conception et définition des projets de grande envergure (Tour de la Défense / Campus entreprise).

Animation des équipes d’études, mise au point des dossiers déco, CCTP, DP.

Management de l’équipe « Atelier Saint-Marc ».





2003 à 2010 - Architecte d’intérieur.

IMAGENCEMENT 31000 Toulouse.

SUD-OUEST ETALAGES - GROUPE LINDERA.



Responsable et cofondateur de la Société IMAGENCEMENT.

Architecte d’intérieur et maître d’œuvre.



Clients : Professionnels indépendants.

Conception, définition et chiffrage des projets.

Suivi des dossiers et des relations clients.

Conception et déclinaison de charte graphique.

Maitrise d’œuvre.





2000 à 2002 - Designer

ABYSSIN 31000 Toulouse



Agencement de surfaces commerciales, spécialisé dans les officines.

Création, mise en œuvre et suivi de fabrication des gammes de mobiliers.

Recherche des matériaux dédiés à la fabrication du mobilier

Conception de Chartes graphiques

Gestion des relations avec les artisans.





Références :



Pharmacies et Parapharmacies. Magasins d’optique et d’audition. Boutiques de prêt-à-porter, sportswear, chausseurs.

Unibail Rodamco – Fred & Farid – Sephora – Groupe Carrefour.



Audition Santé - Bata - Bébé 9 - Biotex - Bleu Rouge - Conforel - Crédit Foncier - Joos - La Henin - Leclerc - Lindera - Luns - Make Art - Mode & Fenêtres - Optiques - Orgacom - Rexel - Rugby FFR - Sens du Terroir - Super U - Vistavision ...



Mes compétences :

Architecte d'Intérieur