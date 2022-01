Conception de cuisines et Sdb sur mesures

Réalisation des plans sur Autocad (ZWCad)

Réalisation 3D sur Cabinet Vision en relation avec les CN de l'atelier

Réalisation des diverses commandes pour chaque chantier

Contact avec les clients et fournisseurs



Mes compétences :

Autocad

Cabinet vision

Pack office

AlphaCam

BEP Bois et Matériaux associés

BTS Productique Bois

BAC STI Bois

Solidworks