Issus des métiers des services, Jérôme GALBAN et Sandra DAGOSTINO fondent en 2012 leurs entreprises, Ad Agio Propreté et Ad Agio Services. En proposant aux professionnels et aux particuliers des prestations de nettoyage « Premiums », la société sest développée par une approche à contre-courant dun marché très concurrentiel.

Quatre ans plus tard, le couple dentrepreneurs décide de diversifier son offre de service en créant au sein de lentreprise, une division de gestion des déchets des professionnels



www.ad-agio.fr

jerome.galban@ad-agio.fr



Membre du BNI Narbonne Méditerranée



Mes compétences :

Leadership

Analyse

Stratégie

Ressources humaines

Management