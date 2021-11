Jérôme GAUDRY

Bonjour à toutes et tous,



41 ans, marié, 3 enfants.



Formation Ingénieur généraliste dans l'Industrie du Bois avec compétences en produits techniques du négoce bâtiment, en informatique et management,



Je parle couramment anglais : (plusieurs séjours aux USA. Salons professionnels en Australie, Angleterre, Afrique du Sud…),

et espagnol (marié à une hispanophone).



Autonome et dynamique, je peux m'adapter rapidement à mon environnement de travail et m'intégrer facilement à des équipes déjà constituées.

Sérieux, loyal et concis, je serai un élément sur lequel vous pourrez porter sa confiance.



Je suis à la recherche d'un poste sur les secteurs Amérique Latine, Centrale, Caraïbes ou Océan indien mais reste ouvert à d'autres régions.



Disponible, n'hésitez à me contacter



Jérôme



Mes compétences :

Internet

Informatique

Management

Industrie et commerce du Bois