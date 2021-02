Jérôme GAUDRY

Après plus de vingt années passées au sein de départements industrialisation/méthodes, jai occupé successivement les postes de technicien méthodes, chef de projet et responsable de service.

Cette expérience passée dans l'industrie automobile et aéronautique, ma permis de côtoyer des univers opposés allant du grand groupe multinational à la PME et de la grande à la petite série.

Reconnu pour mes qualités de pilotage, de synthèse et de leadership, je suis membre du comité de rection dINDRAERO SIREN en tant que Responsable Technique.