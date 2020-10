Jérôme GAULIN

Mon CV en PDF : http://www.tesup.com/CV



Ingénieur dans les systèmes, les réseaux et les télécommunication j'ai poursuivi un MBA à l’université de Wollongong de Sydney; contexte Asie. Je suis à la recherche d'un emploi après avoir travaillé chez BUF en tant que responsable des systèmes d'information. Je suis un communiquant et un passionné.



Pour de plus ample informations rejoignez moi sur linkedin.com.



Mon projet :



- Pure administration 'Nix & xBSD systèmes et réseaux.

- Conduite de projets de transformation, de missions de conseil (diagnostics, plans d’actions, ...).

- Animation d’équipe : projet d’envergure, centre de services...

- Développement d’activité : conception et déploiement d’offres de services.

- Direction de Business Unit.



Mon profil :



- Homme de projet, tourné vers l’action et la décision, goût du résultat.

- Utilisation des compétences, tant techniques qu’organisationnelles, pour la recherche des solutions optimales.

- Équilibre entre stratégique et opérationnel, pragmatique et innovateur.

- Recherche de consensus et d’équité.

- Loyal et rigoureux.





Mes compétences :

Appel d'offre

Apple

Apple MacOS

Asia

Asie

Asie du sud est

Audit

Avant vente

Business

Business strategy

CCTP

CDS

Chef de projet

Cloud

Cloud computing

CMDB

Communication

COMPUTING

Conseil

Debian

Finance

Finance International

Information System

Informatique

International

Internet

ISO 27001

ISO 27002

IT Manager

ITIL

Linux

MacOS

MacOS X

Management

Manager

MBA

Microsoft Project

Microsoft Server

PAQ

Recrutement

Responsable d'exploitation

Sécurité

Sécurité de l'Information

SLA

Strategy

Système d'Information

Travel

Vente

Virtualisation

Ressources humaines

Mac OS X

Gestion de projet

AMOA

ERP