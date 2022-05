Jerome GUILLOCHON

Bonjour,

J'appartiens à une famille de joailliers depuis plus de deux générations.

la creation et la conception de bijoux est aujourd'hui la discipline que je préfère, après avoir crée la marque CAPET Joaillier dans le 8eme arrondissement qui est dirigée depuis par mon frère Stephane, j'ai acquis un autre point de vente, plus créatif, rue 16 Vavin 75006 à 50 m du jardin du Luxembourg, sous la marque PAGLIANI

Je reçois sur RDV uniquement ...

à voir pagliani_paris (Instagram) ou pagliani.fr

Mes compétences :

Conception et conseil de bijoux et de montres

Créations et réalisations de "bijoux contemporain"