Charles GASCHIGNARD

Cgaschignard@gmail.com - 07 86 26 19 41



PDG - Directeur Général - CEO - Directeur BU



J’ai occupé divers postes de directeur général essentiellement dans l'industrie à travers un fond d’investissement ou dans le cadre de deux LBO.

J’ai principalement eu à définir et à mettre en action des stratégies de développement, de croissance externe et/ou de diversification en France comme à l’international. Pour cela je m'appuie sur 3 principales compétences :

- Je mets en avant mes qualités de leader, je fédère autour d’une vision. Je donne du sens un cap.

- Je définis et pilote une stratégie de croissance en France comme à l’international

- j'identifie les leviers de croissance : Diversification et/ou croissance externe



Je suis un homme de challenge, créatif, qui s’appuie sur une vision stratégique à moyen terme pour diriger et manager des actions de court terme dans le respect d’une culture d’entreprise.



Environnement

PME industrielle, LBO

Marques à forte identité B2B2C et B2C

Luxe, Maison, Décoration, Accessoires de mode, GSB



Mes compétences :

Strategie de développement France - International

montage LBO

Gestion et management de PME

Gestion et management de réseaux B2B et B2C

Direction générale

Luxe

Management

Industrie du luxe

Développement international

LBO

Stratégie de marque

Networking

TQM

Private Equity