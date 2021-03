Jerome JUBERTIE

Cela fait 23 ans que je travaille dans le secteur bancaire.

Mon parcours fait qu'aujourd'hui je suis polyvalent et autonome.

En tant que contrôleur je m'assure du respect des procédures, de la déontologie et de la sécurité. J'effectue le contrôle, de second niveau, de la conformité des opérations de toute nature, effectuées sur toutes les entités de la banque.

J'ai également un rôle de détection de dysfonctionnements et d'éventuelles malversations.



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Management

Connaissance des outils et de l'organisation et pr

Pédagogie et formation