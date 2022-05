Sebastien GUILTAUX

Diplômé CESB Gestion de Patrimoine en 2008, j'ai occupé depuis le poste de Banquier Privé sur 8 départements pour la BANQUE TARNEAUD à Limoges et depuis septembre 2015 pour la BANQUE COURTOIS à Bordeaux. Actif auprès de nos chefs d'entreprises clients et prospects, je trouve des relais auprès des conseillers entreprises et conseillers en patrimoine du réseau. Je propose une gamme large de solutions financières, de diversification et de crédits patrimoniaux.



Mes compétences :

Banque

Finance

Gestion privée

Formation