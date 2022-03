Jerome LAVAREC

Organiser et fiabiliser les usines : la performance des flux internes "lean manufacturing" et la fiabilisation de la performance des moyens "TPM" et "Six Sigma". Sur le terrain, je conjugue ces 2 aspects simultanément, depuis plus de 15 ans comme conseil et après 10 ans en entreprise.



LA PERFORMANCE "LEAN MANUFACTURING"



- Schéma directeur industriel

- Implantation d'usine

- Gestion des flux internes, logistique et production

- Gestion ds flux externes, approvisionnement, gestion de la demande

- Assistance à la maîtrise d'ouvrage GPAO, GMAO, ERP



LA PERFORMANCE ET LA FIABILITE DES MOYENS



- Disponibilité des moyens de production par la TPM

- Organisation et management des services de maintenance

- TRS, SMED

- Fiabilisation des moyens de production par les outils 6 sigma

- Analyse fonctionnelle, AMDEC, traitement de données, plan d'expériences Taguchi, cartes de contrôle, MSP ou SPC



Mes compétences :

Lean

TRS

Agroalimentaire

Automobile

Maintenance

Supply chain management

Logistique

Six sigma

VSM

Pharmacie

Conduite de projets

Conseil en organisation

TPM

AMOA

GMAO