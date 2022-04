Alain DURECQ

En formation depuis 2015 sur les médecines traditionnelles.



Expérience passée :

● Management de Projets

→ Recrutement : définition de la stratégie,

→ Gestion des ressources : définition des objectifs, évaluation des performances.

→ Gestion des budgets : définition des objectifs, suivit.

→ Management d’équipe dans un contexte opérationnel.

→ Management d’une équipe distribuée géographiquement (sous-traitance à distance).

→ Management dans un contexte de rachat (RENAULT SAMSUNG).

→ Elaboration des plans de développement et suivi

→ Interface avec les autres chefs de projet et avec les clients.

→ Gestion des relations avec les fournisseurs (monde).

→ Gestion des risques et opportunités.

→ Animation d’une équipe projet virtuelle sans lien hiérarchique



● International

→ Bonne connaissance de l’anglais (TOEIC 820), et pratique régulière avec Corée, Argentine et Turquie.

→ Travail dans un contexte multiculturel au sein de l’entreprise et (France, Corée, Argentine, Inde).

→ Animation de réunion de projet à distance avec la Corée, l’Argentine, la Turquie, l’Inde, Israël.

→ Utilisation d’outils informatique permettant de partager des images, des vidéos, des comptes rendus en temps réel.



● Formation

→ Formation technique et support aux équipes de développement situés dans les bureaux d’étude associés RENAULT (Turquie, Corée, Argentine, Inde).

→ Formation des débutants au calcul scientifique sur pièces plastiques.

→ Initiateur en Plongée sous marine, formation des débutants pendant 6 ans au club ESR RENAULT.



● Conseil (coaching)

→ Conseils individuels apportés aux différents membres des équipes à l’international.

→ Accompagnement de certains membres de l’équipe pour faire progresser leur intelligence émotionnelle.



● Technique

→ Connaissance de l’industrie et des métiers de l’automobile et des pièces plastique et moquettes.



Mes compétences :

Plasturgie

Management transversal

Informatique