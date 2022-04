Norbert CARON

Directeur des Opérations Région Afrique de l'Ouest (7 pays) pour le Groupe Louis Dreyfus Commodities



26 ans d'expérience dans les industries agroalimentaire et automobile dont 7 ans en France et 19 ans à l'international (Pays Bas, Belgique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Madagascar).



Points clés :

Carrière à l'international au sein de grands Groupes

Direction de Région (7pays / 4 Usines) , Direction d' Usines multisites

Management d'équipes importantes ( 1700 pers )

Résultats probants en matière d'optimisation des coûts et d'élimination des pertes (12 millions d'euros d 'économies en 12 ans sur les achats, la main d 'oeuvre, les pertes matière et l'énergie)

Déploiement à 3 reprises de démarches lean manufacturing sur un ensemble d'Usines en Europe et en Afrique (Renault VI :11 usines, 8000 pers./ Imperial Tobacco : 11 usines, 1500 pers / Basan : 2 usines, 1700 pers ).

Mise en oeuvre des démarches ISO 9001/14001, OHSAS 18001.

Conduite du changement par la mise en place de nouvelles organisations : unités et modules autonomes

de production

Pilotage de projets industriels significatifs (construction de 3 usines, d'une unité de stockage d'huile de palme pour un budget de 55 M euros)



Anglais et néerlandais avancés ; bases en allemand.



Mes compétences :

Lean Manufacturing