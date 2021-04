Jerome LELONG

De formation commerciale avec un DUT Techniques de commercialisation, obtenu à la suite du Baccalauréat B, j’ai effectué mon service militaire dans la marine à bord du BAP Jules Verne, dans l’Océan Indien.

Cette période a été bénéfique tant sur le plan de l’apprentissage des techniques que dans la relation aux autres et le goût du contact.



Dégagé de mes obligations militaires, j’ai été chassé par un cabinet de recrutement pour prendre le poste de chef de rayon auto dans l’hypermarché CORA de CREIL, en janvier 1994.

C’est en relation avec l’inspecteur en charge du nettoyage de notre magasin que j’ai connu la société GSF, celui-ci m’a souvent parlé de son métier et de sa société en m’indiquant un jour qu’un recrutement s’effectué pour des postes de Responsable d’Exploitation. A la suite de quelques entretiens j’ai intégré la société de Nettoyage GSF à NANCY dans le cadre de ma formation, puis au MANS pour un poste transitoire en tant qu’inspecteur et à ANGERS en tant que chargé d'exploitation en 1999.

En octobre 2003, j’ai intégrer la société ONYX, en tant que directeur d'agence, aujourd’hui VEOLIA-Propreté.

En fin d’année 2006, le Directeur régionale m’a proposé la création d’un nouveau poste : chargé de missions commerciales aux collectivités, pour développer de nouveaux services dont la collecte des déchets d'activités de soins (nous sommes devenus leader de Basse Normandie en 2007), collecte des déchets d'équipement électriques et électroniques (inversion de la tendance et leader en 2008), déploiement des études d'optimisation (1er interlocuteur du secteur à réaliser ce genre de travaux)...

En 2008, une réunification des directions régionales Normande a provoqué une nouvelle restructuration, j’ai relevé le défi de renouveler la certification de 13 sites de traitement de déchets (stockage et compostage) suite au départ de la Responsable QHSE Traitement de la Région Nord Normandie.



Mes compétences :

GESTION

Commercialisation

Communication