Jérôme LEROUX

Projeteur Mécanicien avec Formation de TS en Conception Industrielle (AFPA)



Nouveaux Métiers (Qualité, Electronique, ...).



En charge de la partie de la Qualité (depuis les Fournisseurs jusqu'au Client) au sein d'une Ligne de Produits dans une Unité de Conception et de Production de Produits Electroniques au sein d'un Groupe ATLANTIC :

Key User SAP pour projet nouvel ERP, Activité très importante actuellement et jusqu'à 2022 en lien avec Team Center

Travail en collaboration avec les différentes usines du Groupe Atlantic (Turquie, UKraine, France, ...)

Responsable de projets (Outil de Gestion et Résolution des problèmes).

Partenariat Fournisseurs Europe Maghreb Asie Chine

Amélioration des Performances Fournisseurs : Achats, Qualité, Logistique, Service

AmdecS

Plan d'Amélioration Court Moyen et Long terme

Cellule de crise

Analyse et Cotation Fonctionnelle (la clé de nombreux pbs!)

Capabilités

Intervention Clientèle/Fournisseurs pour Identification du Problème, Recherche des Causes et PA

Audit Fournisseurs et de Lignes d'Assemblage de Cartes Electroniques.

Spécialiste IPC A610

Analyse Physique des Composants Électroniques et Électromécaniques :

- Enrobage et Coupe Métallographique

- Analyse non destructive via Rayon X

Connaissance Environnement QualNet



En somme :

COMMENT DEVELOPPER LE PARTENARIAT avec des FOUNISSEURS de manière GAGNANT/GAGNANT pour la SATISFACTION du CLIENT ?



Bénévole dans l'association accueil de loisirs 11-18 ans



Entre 2015 et 2017

Coach de l'équipe U11 Basket de mon fils et membre du bureau du Club, je découvre comment faire grandir des jeunes de 10 ans dans l'univers sportif :-)



Entre 2002 et 2017

Après avoir assumé la présidence pendant 5 ans d'une Association de 200 membres adhérents, 20 membres au conseil d'Administration et 13 salariées avec un Budget annuel de 300 Keuros avec différents partenaires des domaines Public/Privé, je participe avec l'équipe du Conseil d'Administration à l'évolution de cette Association.

Le tout pour le bonheur des enfants !

www.pitchounesetcompagnie.fr



Mes compétences :

Amélioration Continue

Conception

Qualité

Mécanique

Mécatronique

Gestion de projet

Audit