Jérôme MAULARD

Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant - What does that mean?



CGPI patenté, j'exerce ce merveilleux métier depuis plus de 10 ans déjà et je reste à l'aube de sa connaissance.

L'appellation européenne de "financial planners" voire "Family Office" ne vous éclaire pas plus sur l'activité de gestionnaire de patrimoine dont on voit fleurir les plaques à tous les coins de rue, à tort bien sûr, et pourtant...

Ce métier, que je qualifie souvent de médecine généraliste du patrimoine privé et professionnel, se trouve à la confluence du juriste privé (droit des affaires & droit de la famille), du fiscaliste (fiscalité du revenu [IRPP] & du patrimoine [ISF et foncier]), de l'expert immobilier, du conseiller financier [Banque_Assurance], de l'allocataire d'actifs et du stratégiste!

Pour ma part, dans l'idéal, le CGPI ne peut et ne doit être rémunéré déontologiquement que sous la forme d'honoraires; ce qui exclut de facto toute activité mercantile... dans l'absolu!

Véritable conseil de la famille, mon activité se résume à la protection des intérêts à long terme par une gestion d'actifs (valeurs mobilières, immobilier, art, etc…) basée avant tout, sur une allocation stratégique visant le long terme et la préservation sur plusieurs générations.

Sur le plan juridique et fiscal, j'étudie et je mets en oeuvre les structures pour assurer la transmission du patrimoine aux générations à venir dans les meilleures conditions financières.

Mon travail de court terme consiste à dégager les membres de la famille des soucis quotidiens que constituent le suivi comptable des diverses sociétés (civiles & patrimoniales) et des comptes personnels, l'élaboration des déclarations fiscales, l'optimisation de la rémunération et de la protection sociale ainsi que le secrétariat personnel.

En outre j'exerce directement ou indirectement des activités diverses telles que la paye des employés de maison, les formalités administratives, l'assurance des biens et des personnes, l'organisation de manifestations évènementielles etc.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Assurance

Fiscalité

Immobilier

Finance

Management