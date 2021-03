Jérôme MEYNIEL (JÉRÔME MEYNIEL)

De l'échec scolaire au Doctorat en Philosophie, ce parcours improbable prouve que rien n'est jamais joué d'avance et que les obstacles peuvent toujours être surmontés dans la vie, à l'école et au travail.



Aujourd'hui je mène une double activité :

- Enseignant et chercheur à l'Université - j'enseigne en Licence, Master et prépare également les étudiants aux concours des Grandes Ecoles (HEC, Polytechnique, Sciences Po Paris et l'ENA)

- Philosophe consultant - j'accompagne les entreprises et les organisations dans leurs projets de transformation et dans la résolution des problématiques stratégiques, organisationnelles, managériales et relationnelles



Mon cabinet d'études et de conseils en philosophie pratique, appliquée aux problématiques des organisations et des entreprises, aide à mieux :

- comprendre notre monde de plus en plus incertain et complexe

- anticiper les grandes transformations de notre époque

- préparer l'action des décideurs pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain



L'apport de la philosophie pratique offre une valeur ajoutée méconnue dans les différents secteurs professionnels et apporte des solutions concrètes et opérationnelles.



Nos principales missions :

1) Concevoir une philosophie d'entreprise : construction et définition de votre identité - Sens, Vision, Mission, Valeurs -, pour donner une meilleure compréhension à votre orientation, à vos objectifs et à votre stratégie

2) Comprendre le présent et Anticiper l'avenir : réalisation d'études prospectives, livres blancs et rapports de recherche, pour faciliter et orienter vos prises de décision

3) Inspirer et former les personnes : proposition de conférences, séminaires, formations, ateliers thématiques et laboratoire d'idées, pour transformer vos salariés en collaborateurs

4) Accompagner les personnes : accompagnement individuel ou collectif des décideurs et des équipes, pour faire monter en compétences les différents acteurs



Contact : jerome.meyniel@gmail.com