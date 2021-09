Jerome MOREL

Passionné depuis l’enfance par les jeux-vidéo, la culture cinématographique et la bande dessinée, je me suis naturellement tourné vers les métiers de l’audio visuel. J’ai intégré les beaux arts de Tournai où j’y ai appris la narration graphique en bande dessinée/illustration et cela m’a conforté dans cette volonté de travailler dans ce milieu. Je me suis ensuite tourné vers plusieurs entreprises (service communication en mairie, graphiste dans le jeu-vidéo, graphiste presse, photographe) tout en continuant à exercer ma passion première, la bande dessinée que j’ai choisi de pratiquer en tant que professionnel. J’aime développer plusieurs projets, autour d’univers riches et captivants. C’est ainsi que j’ai pu travailler sur les bd « Danse! » (Miss Jungle), « Succubus Bloodstones »(YIL), « Imperfect »(GDBM), ma propre série « Only Two » (Microcosme), ainsi que d’autres travaux en cours…



Mes compétences :

WordPress

Microsoft Word

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator