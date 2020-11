Jérôme NORMANSAX EVENT (NORMAND)

Spécialiste des ambiances feutrées à bord des plus belles soirées sur la Côte d'Azur (Monaco Nice Cannes..) mais aussi sur toute la métropole et en Europe



C'est toujours un véritable plaisir de vous proposer un magnifique voyage musical à la couleur de votre événement.

*Thème musicale au Choix pour la formule Saxophone Solo:

Lounge Modern Electro (ou) Jazzy, Swing, Bossa (selon l'événement)



Une balade à la découverte des vieux faubourgs du Jazz Nord-Américain puis lAmérique du Sud apportera « LA » touche musicale qui fera de votre cocktail de réception une réussite et laissera un souvenir inoubliable auprès de vos invités.



Découvrez jusquà 6 formules disponibles (en Solo, en Duo, Trio) pour une animation à la couleur de votre événement en Europe.



Formule 1: Saxophoniste Solo (corporate cocktail, event ...etc)

avec thème musical au choix selon la manifestation.

Extrait vidéo: http://www.normansax.com.sitew.com



Formule 2: Chanteur Saxophoniste (Jazzy, Swing, Bossa)

Style Franck Sinatra, Dean Martins, Michael Buble, Harry Connick ... Ect.

Extrait vidéo: http://www.luckydje-chanteur-saxophoniste.sitew.com



Formule 3: Duo ou Trio Latino et Jazz: Un pianiste et un Saxophoniste Chanteur

Style Latino (Salsa, Mumbo, Chacha) et Swing Jazz.

Extrait vidéo: http://www.dilequesi.sitew.com



Formule 4: Trio Gatsby (Charleston des Années 20)



Formule 5: PANAMA Street "Animation Musicale Déambulatoire" (Foire, Salon, Manifestation...)

Extrait vidéo: http://www.panama-street.sitew.fr



Formule 6: PANAMA Christmas Band "Animation Musicale Déambulatoire de Noël"

Extrait vidéo: https://youtu.be/TSJkVSLFHmM



Contact et Vidéos sur: " http://www.luckydje-chanteur-saxophoniste.sitew.com "







Détail administratif: Prestations musicales facturées par Agence / License de Spectacle.



