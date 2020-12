Jérôme OLIVIER

Technico-commercial / Chef des ventes dans la fourniture industrielle depuis 14 ans, mon équipe et moi-même sommes à votre écoute pour vous apporter des solutions techniques et économiques.

Domaines de compétence :

Transmission mécanique (accouplements, pignons, poulies, courroies, paliers, roulements, étanchéité, antivibratoires, lubrification, ...)

Transmission pneumatique (raccords, actionneurs, distributeurs, traitement d'air, tubes et tuyaux, ...)

Automatisme (robotique, capteurs, armoires, instrumentation, sécurité, ...)

Protection individuel et Hygiène (E.P.I. : protection du corps, protection respiratoire : masques, antichute, nettoyage : gel / désinfectant, premiers secours, ...)

Divers produits de maintenance (outillage à main / électroportatif, soudage, visserie, compresseurs, collage, stockage, ...)