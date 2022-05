Olivier Lo Verso, né à Pontigny (Yonne), j'ai réalisé mes années de collège dans l'établissement Pierre et Jean Lerouge à Chablis. J'ai choisis un cursus scientifique au Lycée Fourier à Auxerre et obtins mon diplôme en 2003 du Baccalauréat S, option science de l'ingénieur.



Dans le même temps, je suis resté passionné par le sport. Dès l'âge de mes 7 ans environ, je pratique le football et le Judo en club.



J'ai intégré l'IUT de Troyes en 2003 où j'ai pu recevoir une formation dans le domaine de la mécanique, qui fut complétée par celles d'ingénieur à l'UTT, de 2006 à mars 2010.



Après un stage de fin d'études chez Bosch GmbH en Allemagne (Octobre 2009-mars 2010), je poursuis cette expérience enrichissante par mon premier emploi en tant qu'ingénieur calcul, dans le domaine aéronautique.



Après une expérience riche de plus de 2 ans dans ce secteur, mon profil s'oriente sur le calcul linéaire de stress et dynamique (Patran/Nastran et Hypermesh). J'ai, de plus, la responsabilité du suivit de nos projets, d'une section de l'avion. Je suis également responsable de l'optimisation du poids de nos brackets (Altair OptiStruct).



Mes compétences :

Optimisation